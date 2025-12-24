В Ростове-на-Дону 39 МКД остались без горячей воды и отопления

На трубопроводе обнаружили дефект

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Горячая вода и теплоснабжение временно отключены в 39 многоквартирных домах Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовских тепловых сетей.

"В связи с обнаружением дефекта на трубопроводе по адресу: улица Петровская, 49, будет прекращена подача горячей воды и отопления в 39 многоквартирных домах", - написали в компании.

Это уже вторая авария с теплоснабжением в Ростове-на-Дону за 24 декабря. В первой половине дня из-за аварии на теплотрассе без тепла остались 32 многоквартирных домах в Советском районе города. Авария ликвидирована.