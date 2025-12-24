Митрополит Кирилл: на Украине неоязыческие группировки разрушают церкви

Поддержка традиционных духовных ценностей в настоящее время - "не вопрос культурного выбора, а вопрос сохранения национальной идентичности и исторической памяти", отметил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Неоязыческие группировки на Украине уничтожают святыни, сбивают с храмов кресты для борьбы с православной церковью. Их представители пытаются таким образом переписать историю, чтобы лишить жителей страны духовной связи с Россией, сообщил на Совете при президенте России по делам казачества председатель синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

"Сегодня на Украине в открытую действуют неоязыческие группировки, которые разбивают кресты с храмов, уничтожают и оскорбляют святыни. Это не просто вандализм, это сознательная попытка вырвать из памяти народа христианский корень, который веками питал духовную жизнь Руси и всего исторического пространства, связанного с нашей церковью. Неоязычество стремится переписать саму историю нашего Отечества", - сказал митрополит.

Он добавил, что поддержка традиционных духовных ценностей в настоящее время - "не вопрос культурного выбора, а вопрос сохранения национальной идентичности и исторической памяти". "Христианство сформировало лицо нашей цивилизации, без церкви невозможно понять ни подвигов защитников Отечества, ни подвигов благочестия, ни тех жертв, которые просил наш народ ради сохранения веры и свободы", - отметил Кирилл.

Также митрополит сообщил, что священнослужители Русской православной церкви стараются оказать всяческую поддержку бойцам на СВО, в том числе казачеству. Опыт военных священников показал, что их присутствие на передовой помогает бойцам преодолеть страх и уныние, а также сохранять ясность мышления и не проявлять жестокость даже при сильных эмоциях.