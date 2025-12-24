Захарова получила в подарок от президента шкатулку с Георгием Победоносцем

Дипломат в ответ преподнесла президенту папку со своим эссе на двух страницах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подарил директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой шкатулку, на которой изображен Кремль и Георгий Победоносец. Соответствующие кадры вышли в эфире российского ТВ.

Глава государства вручил Захаровой орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а после торжественной церемонии передал ей шкатулку. Дипломат в ответ преподнесла президенту папку со своим эссе на двух страницах. Говоря о шкатулке, официальный представитель МИД РФ отметила, что шкатулка заветная во всех смыслах.

Захарова 24 декабря отмечает 50-летие. Путин направлял ей поздравительную телеграмму. Захарова владеет английским и китайским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. После окончания МГИМО в 1998 году она поступила на работу в систему МИД России. Являлась редактором ежемесячного издания "Дипломатический вестник". Исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ департамента информации и печати. В 2005-2008 годах - руководитель пресс-службы постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В 2008-2011 годах занимала различные должности в центральном аппарате министерства. В 2011-2015 годах - заместитель директора департамента информации и печати МИД России. В августе 2015 года назначена директором этого департамента.