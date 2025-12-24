В Москве на Поклонной горе пройдет выступление Авраама Руссо и парад Дедов Морозов

Главной темой фестиваля в этом 2025 году стала сказка "Буратино"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" начнется 30 декабря в Парке Победы на Поклонной горе. В день открытия перед посетителями выступит Авраам Руссо и пройдет парад Дедов Морозов, сообщили организаторы мероприятия.

"Фестиваль начнет работу в 11:30: на площадке гостей встретят музыка, аниматоры, ходулисты и артисты уличного театра. Далее гостей ждет насыщенная программа. <...> Завершит праздничный день Авраам Руссо своим музыкальным поздравлением в 20:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной темой фестиваля в 2025 году стала сказка "Буратино". Мероприятие будет работать ежедневно до 11 января.

В этом году организаторы подготовили новые форматы для гостей. Впервые любой желающий сможет пройти мастер-класс по созданию ледовой скульптуры под руководством профессиональных мастеров. Приобрести билет на мастер-класс можно также на сайте проекта. Среди ледовых экспонатов гости смогут увидеть и скульптуру информационного агентства ТАСС.

Организаторами мероприятия выступают общенациональная программа "В кругу семьи" при поддержке департамента культуры города Москвы и Госкорпорации "Ростех". ТАСС - официальный информационный партнер.