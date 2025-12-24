Путин поручил уравнять с российскими спортивные звания в Донбассе и Новороссии

Президент поручил рассмотреть приравнивание званий "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", "Заслуженный работник физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики" и "Заслуженный работник физической культуры Луганской Народной Республики"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к весне 2026 года приравнять к российским украинские и донбасские звания "заслуженный мастер физкультуры и спорта" в ДНР, ЛНР и Новороссии. Соответствующее поручение было дано после заседания Совета по развитию физкультуры и спорта.

"Рассмотреть вопрос о приравнивании почетных званий "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", "Заслуженный работник физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики" и "Заслуженный работник физической культуры Луганской Народной Республики", присвоенных лицам, являющимся в настоящее время гражданами Российской Федерации, к почетному званию "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", - говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Поручение было дано администрации президента РФ. Крайний срок выполнения задачи - 20 февраля 2026 года.