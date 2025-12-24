Путин рекомендовал регионам поощрить тренеров спортсменов высокого класса

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предусмотреть меры поощрения тренеров спортсменов высокого класса. Перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по физкультуре и спорта опубликован на сайте Кремля.

Губернаторам рекомендовано "предусматривать меры поощрения тренеров за участие в подготовке спортсменов высокого класса", учтя единые рекомендации по установлению зарплаты на всех уровнях.

Отдельно в поручении выделена рекомендация поощрить "первых тренеров таких спортсменов".

Российский лидер ждет от глав регионов доклады 1 декабря 2026 года, а затем - каждый год.