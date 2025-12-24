Глава КБР пообещал мальчику организовать встречу с участником СВО в Москве

Шестилетний Тимур выразил желание встретиться с кавалером ордена Мужества Артемом Глебовым

НАЛЬЧИК, 24 декабря. /ТАСС/. Шестилетний Тимур Ольмезов из Нальчика (Кабардино-Балкария) обратился к главе региона с просьбой организовать встречу с участником специальной военной операции Артемом Глебовым. Об этом стало известно в ходе прямой линии с Казбеком Коковым.

Шестилетний Тимур Ольмезов назвал себя юным патриотом России и попросил помочь организовать встречу с кавалером ордена Мужества, который потерял ногу в бою, Артемом Глебовым, который живет в Москве.

"Искренне благодарен родителям, которые воспитали этого мальчика. И, конечно, Тимур, мы все организуем, чтобы исполнить твою мечту", - сказал Коков, комментируя видеообращение мальчика.

Глава Кабардино-Балкарии ответил на вопросы жителей республики в эфире местных СМИ. Коков ежегодно участвует в прямых линиях с момента избрания его руководителем субъекта в 2019 году.