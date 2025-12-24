В Омской области мигрантам ограничат сферы трудовой деятельности

Речь идет, в частности, об области производства медикаментов и детского питания

ОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области запретили с 1 марта 2026 года иностранным гражданам осуществлять трудовую деятельность в нескольких сферах, включая производство медикаментов и детского питания, перевозку пассажиров, области здравоохранения, образования и обеспечение электроэнергией. Об этом сообщается в указе губернатора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Омской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности", - говорится в документе.

В перечень включены охота, отлов и отстрел диких животных, лесозаготовка, производство детского питания и диетических пищевых продуктов, лекарственных препаратов и медицинских материалов, обеспечение электроэнергией, газом и паром, розничную торговлю алкоголем и табачными изделиями, перевозки пассажиров на такси, автобусах и прочим сухопутным транспортом, ряд сфер образования.

Также в список вошли деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению, по организации отдыха и оздоровления детей, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг как с проживанием, так и без.