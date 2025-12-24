Путин поручил учредить и проводить соревнования "Школьная лига" во всех регионах

Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям учредить и проводить во всех субъектах страны спортивные соревнования "Школьная лига". Соответствующее поручение содержится в перечне по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации [обеспечить] учреждение и проведение во всех субъектах Российской Федерации спортивных соревнований "Школьная лига" по наиболее массовым и популярным видам спорта, определив порядок финансирования таких соревнований и их взаимосвязь с иными значимыми турнирами, в которых участвуют обучающиеся общеобразовательных организаций", - говорится в документе.

Также президент поручил обеспечить определение с учетом особенностей различных видов спорта перечня базовых официальных спортивных соревнований, которые проводятся на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях и по итогам выступлений на которых несовершеннолетним спортсменам присваиваются спортивные разряды и звания, участие таких спортсменов в этих соревнованиях на безвозмездной основе, полностью исключив оплату ими (их законными представителями) расходов на проезд к месту проведения таких соревнований и обратно, проживание и питание в период их проведения, доставку необходимого спортивного инвентаря, а также внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты РФ.

Кроме того, властям поручено создать школьные спортивные клубы в общеобразовательных организациях в качестве их структурных подразделений, предусмотрев меры по повышению эффективности деятельности таких клубов и уровня их финансирования.

Доклад об этом Путин ждет до 20 апреля 2026 года. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.