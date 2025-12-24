На Ставрополье в 2025 году построили три крупных медучреждения

В эксплуатацию уже ввели поликлинику в селе Арзгир

СТАВРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Две поликлиники и новый корпус больницы построили на Ставрополье в 2025 году. Два учреждения уже вводятся в эксплуатацию, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов.

"Несколько крупных строек [ведется в Ставропольском крае], две из них уже завершены. Мы ввели в эксплуатацию поликлинику в селе Арзгир, достаточно долгожданный объект первичного звена здравоохранения. Рассчитываю, что в ближайшие дни лицензия будет получена. Современная поликлиника на 323 посещения в смену, оснащенная всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи, хорошие условия для работы сотрудников, для наших пациентов", - сказал он во время пресс-конференции на площадке Центра управления регионом Ставропольского края.

В курортном Кисловодске построен новый корпус больницы. "Вводится в эксплуатацию корпус Кисловодской городской больницы. Очень современный корпус, в нем размещено приемное отделение, основанное на современных принципах работы, 10 высокотехнологичных операционных. Мощный операционный блок на 24 койки. Все оснащено самым современным оборудованием", - отметил Литвинов.

В городе Михайловске готовят к вводу в эксплуатацию новую поликлинику. "Долгожданная поликлиника. Михайловск вырос, запрос населения на расширение медицинского учреждения актуален. Новая поликлиника на более чем 700 посещений в смену будет хорошим подарком, рассчитываем, что объект будет введен в эксплуатацию до нового года, дальше - лицензирование и набор мощности по приему пациентов", - сообщил краевой министр.