Путин поручил обеспечить профессиональным спортсменам особые условия учебы
Редакция сайта ТАСС
16:29
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил продумать для спортсменов национальных сборных особые условия, которые позволят им получать качественное образование. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ представить предложения о создании особых условий для получения качественного образования спортсменами - членами спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе путем их перевода на обучение по индивидуальному учебному плану", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.