ГТО могут дополнить тестами по управлению беспилотниками

Продумать такую возможность поручил президент России Владимир Путин

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Соревнования ГТО могут дополнить испытаниями по управлению беспилотниками. Продумать такую возможность поручил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения о включении во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" испытания (теста), предусматривающего управление беспилотными летательными аппаратами", - говорится в одном из пунктов утвержденного перечня поручений.