В ГД призвали ввести пятидневный срок для оплаты парковки до наложения штрафа

В течение этого срока можно внести плату задним числом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением установить для оплаты парковки пятидневный срок, в течение которого можно внести плату задним числом без наложения штрафа. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в большинстве городов России, включая Москву, система контроля платной парковки работает в автоматическом режиме: штраф за неоплату парковочного места выносится практически сразу - в течение нескольких минут после фиксации нарушения. При этом во многих областях законодательства (например, в налоговом и административном праве) предусмотрены специальные сроки для добровольного исполнения обязательства до применения санкций, что позволяет сохранить баланс между законными интересами государства и правами граждан, считают парламентарии.

"Считаем целесообразным законодательно установить на федеральном уровне обязательный пятидневный срок, в течение которого водитель может добровольно оплатить парковку задним числом без начисления штрафа", - указано в письме.

Авторы запроса считают, что данная мера должна действовать во всех субъектах Российской Федерации и исключать автоматическое вынесение постановления об административном штрафе до истечения этого срока.