Путин поручил до 30 июня утвердить Стратегию развития спортивной медицины

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до конца июня 2026 года разработать и утвердить Стратегию развития спортивной медицины. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ разработать совместно с ФМБА России и при участии заинтересованных комиссий Государственного совета РФ и утвердить Стратегию развития спортивной медицины в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также план мероприятий по ее реализации", - говорится в поручении.

В том числе в стратегии и плане нужно предусмотреть "организацию контроля за осуществлением медико-биологического сопровождения" спортсменов сборных, обратив особое внимание на несовершеннолетних атлетов.

Также поручено учесть организацию медицинского и медико-биологического сопровождения обучающихся школ, профессиональных образовательных организаций и вузов, участвующих в физкультурных или спортивных мероприятиях, с учетом единых методологических подходов, разрабатываемых ФМБА России.