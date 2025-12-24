Сервисные студотряды из 31 региона России начали зимний трудовой сезон

Студенты обеспечивают качественный сервис гостей на курортах "Газпром поляна", "Красная поляна" и "Сочи парк"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 500 молодых людей из студенческих сервисных отрядов 31 региона России приступили к работе в зимнем трудовом сезоне, сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов.

"Более 500 участников студенческих сервисных отрядов из 31 региона страны приступили к работе в зимнем трудовом сезоне. Студенты уже обеспечивают качественный сервис гостей на курортах "Газпром поляна", "Красная поляна", "Сочи парк" и многих других. Также организована работа студотрядов в аэропорту Пулково и на объектах вахтового сервиса. Студенты работают кастеляншами, подсобными рабочими, официантами, горничными, специалистами катка, помощниками, аниматорами, матросами-спасателями и поварами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сезон традиционно начался в декабре. Перед трудоустройством студенты прошли бесплатное обучение, освоив дополнительную рабочую профессию. Это позволяет качественно подойти к работе и показать высокий уровень работы. Помимо рабочей деятельности, для студентов организованы различные активности: фотоконкурсы, конкурсы клипов в социальных сетях, а также творческие и спортивные мероприятия. Студенческие отряды будут работать в сервисном направлении до 15 февраля.

Среди объектов, где задействована молодежь сервисных студотрядов, курорт "Газпром поляна", где бойцы трудятся электромонтерами, операторами воздушно-канатных машин, горничными, швейцарами, подсобными рабочими и администраторами, получая при этом неограниченный доступ к катанию на горных склонах в свободное время, а также скидки на все развлекательные объекты курорта, включая боулинг, спа, аквапарк и кинотеатр. В аэропорту Пулково студенты работают агентами отдела дополнительного обслуживания, агентами пассажирского отдела, операторами службы обработки багажа, операторами багажной системы. Кроме того, 90 человек из девяти регионов задействованы в проектах дочерней компании Российских студенческих отрядов "РСО инжиниринг" по всей стране, работая в "Metropol гранд отель Геленджик", отелях "Cosmos Collection Изумрудный лес", "Ялта", "Приморье" и на объектах вахтового сервиса на Сахалине.

"Труд [бойцов студотрядов] способствует созданию комфортных условий для отдыха россиян, а выполнение различных задач - от обслуживания гостей до работы в аэропортах - демонстрирует важность вовлечения молодежи в сферу гостеприимства. Совместные проекты РСО с работодателями помогают не только решать оперативные задачи курортных сезонов, но и формируют у молодых кадров понимание ценности труда и профессиональных навыков. Такой опыт становится основой для их дальнейшего карьерного роста, а сама сфера гостеприимства получает молодых талантливых специалистов, готовых развиваться и совершенствоваться", - отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

О студотрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В 2025 году в РСО состоят более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны. Только по сервисному направлению в 2025 году бесплатную рабочую профессию получили 9 985 студентов.