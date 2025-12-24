В Херсонской области отменили комендантский час в новогоднюю ночь и Рождество

Исключение составила 15-километровая территория от реки Днепр

ГЕНИЧЕСК, 24 декабря. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо своим указом приостановил действие режима комендантского часа на территории региона в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года и с 6 января на 7 января. Исключение составила 15-километровая зона от реки Днепр.

"В связи с празднованием Нового года и Рождества приостановил действие комендантского часа в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года и с 6 января на 7 января на территории Херсонской области, за исключением 15-километровой зоны от реки Днепр", - написал он в Telegram-канале.

11 июня Сальдо своим указом установил действие комендантского часа в Херсонской области с 23:00 до 04:00 мск.