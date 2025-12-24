"О’кей": более 40% петербуржцев считают торт обязательным на новогоднем столе

Из исследования также следует, что в городе с начала декабря спрос на продукты для праздничного стола вырос на 29%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Почти половина опрошенных петербуржцев считают торт обязательным элементом праздничного стола на Новый год, говорится в исследовании сети гипермаркетов "О’кей", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Десерты также занимают заметное место в новогоднем рационе петербуржцев. Согласно данным опроса, 41% жителей города считают торт обязательным элементом праздничного меню. Чаще всего покупатели выбирают проверенную классику: "Прагу" и "Наполеон", - говорится в сообщении.

С начала декабря спрос на продукты для праздничного стола вырос на 29% в Петербурге, следует из исследования.

Традиции остаются главным ориентиром для петербуржцев: в праздничную корзину неизменно попадают зеленый горошек, корнишоны, вареная колбаса, майонез и селедка. Отмечается, что 73% петербуржцев выбирают классический майонез для новогодних салатов. Аналитики также отмечают, что в 2025 году на 15% выросла продажа красной икры в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Эти продукты формируют основу меню.

Неотъемлемой частью новогоднего стола в Петербурге, по мнению респондентов, являются салаты "Оливье" и "Мимоза". Большинство горожан (72%) готовят "Оливье" по классическому рецепту с колбасой, а для "Мимозы" 73% используют майонез высокой жирности, он придает блюду нежность и сохраняет аутентичный вкус.

При этом в южных регионах и Москве все чаще покупатели выбирают более легкие варианты заправок. Примечательно также, что при приготовлении "Селедки под шубой" более половины (52%) петербуржцев берут целую рыбу, следуя традиции, и только 28% отдают предпочтение готовому филе кусочками.

Более трети опрошенных жителей Петербурга признаются, что не хотят тратить много времени на приготовление еды в предновогодние дни. Продажи готовых ингредиентов для салатов выросли на 30% - покупатели выбирают продукты, не требующие предварительной очистки: свеклу и картофель в вакуумной упаковке, а также фасованную морковь. Одновременно с этим растет интерес к готовой еде, при этом салаты формируют около 40% продаж в этой категории. Под конец 2025 года аналитики отмечают рост спроса на традиционные новогодние блюда: "Оливье" (+36%), винегрет (+19%), "Мимозу" с горбушей (+22%) и "Селедку под шубой" (+24%).

Что касается горячих блюд, петербуржцы чаще всего выбирают запеченную курицу, однако утка также сохраняет популярность. При этом 15% опрошенных признались, что в новогоднюю ночь ограничатся только салатами и легкими закусками.