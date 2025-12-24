ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Московский Дед Мороз поздравил пассажиров метро с Новым годом

Он проехал по Арбатско-Покровской линии от "Семеновской" до "Площади Революции"
16:58
© Telegram-канал департамента транспорта Москвы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский Дед Мороз прокатился в столичном метро и поздравил пассажиров с Новым годом. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Сегодня в столичном метро проехал московский Дед Мороз. Он пообщался с пассажирами и поздравил их с наступающим Новым годом. Вместе с Московской усадьбой Деда Мороза мы раздали более 500 памятных подарков", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Московский Дед Мороз проехал по Арбатско-Покровской линии от "Семеновской" до "Площади Революции". На праздничном маршруте он пообщался с детьми и взрослыми, подарил новогодние сувениры, а также посмотрел на новогодние украшения в метро. 

