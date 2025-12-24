В Мирном Архангельской области открылся новый военный госпиталь

Он оснащен современным медицинским оборудованием

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева и замминистра обороны генерал-лейтенант Павел Фрадков приняли участие в церемонии открытия нового военного клинического госпиталя в городе Мирный Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В городе Мирный Архангельской области открылся новый военный клинический госпиталь. В рамках рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева и замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков приняли участие в церемонии открытия нового медицинского учреждения", - сказали в военном ведомстве.

Цивилева подчеркнула, что этот госпиталь предоставляет медицинскую помощь, включая высокотехнологичные услуги, не только военнослужащим и их семьям, но и местным гражданским жителям.

Фрадков отметил, что задача, поставленная министром обороны РФ Андреем Белоусовым в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России по совершенствованию военно-медицинской инфраструктуры и строительству новых госпиталей, находится на особом контроле. Он поблагодарил всех сотрудников военно-строительного комплекса за оперативное и качественное выполнение масштабной задачи. "Сегодня по поручению министра обороны открываем этот новый современный госпиталь. Он был создан в короткие сроки, с высоким качеством, по всем современным нормам и правилам и оснащен самым современным медицинским оборудованием", - обратил внимание Фрадков.

В структуре нового госпиталя 4-этажный инфекционный модуль, 2-этажный патологоанатомический блок, 6-этажный лечебно-диагностический блок с 20 отделениями и 4-этажный административный корпус. Все они оснащены современным медоборудованием.

В ходе торжественного мероприятия заместители министра обороны вручили ведомственные награды военнослужащим - участникам СВО, медицинским специалистам и военным строителям.