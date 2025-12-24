Родные задержанного в Польше археолога организовали сбор средств на адвоката

Средства направляются исключительно на оплату работы адвоката и сопутствующих процессуальных расходов, сообщает Институт истории материальной культуры РАН

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Семья и близкие задержанного польскими правоохранителями археолога, сотрудника Эрмитажа, Александра Бутягина организовали сбор средств на оплату юридических услуг. Об этом сообщает Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН).

"В настоящее время защита Александра Михайловича осуществляется частным адвокатом в Польше, имеющим опыт ведения дел об экстрадиции. В силу специфики польского законодательства и статуса дела юридическая помощь оказывается исключительно на платной основе. <…> Семья и близкие Александра Михайловича организовали сбор средств на оплату юридических услуг. Средства направляются исключительно на оплату работы адвоката и сопутствующих процессуальных расходов (перевод документов, обеспечение условий для ходатайства о смягчении меры пресечения и др.)", - говорится в сообщении.

Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря по запросу Генпрокуратуры Украины и помещен под арест в рамках экстрадиционного разбирательства. На данным момент он находится в следственном изоляторе в Варшаве. Судом назначен срок временного содержания под стражей до 13 января 2026 года. Эту меру защита обжаловала, апелляция находится на рассмотрении.

Ранее польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции Бутягина. Поводом для экстрадиционного запроса являются обвинения, касающиеся археологической деятельности ученого - исследований городища Мирмекий в Крыму. Александр Бутягин работает на этом памятнике с конца 1980-х годов, а с 1999 года возглавляет Мирмекийскую археологическую экспедицию Государственного Эрмитажа.

ТАСС сообщал, что Российская академия наук (РАН) призвала сделать все возможное, чтобы арестованный в Польше российский археолог не попал на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте".