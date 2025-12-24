В НовГУ создали виртуальный музей, где можно увидеть, каким был Ильмень 400 млн лет назад

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Команда разработчиков Новгородского государственного университета (НовГУ) создала интерактивный музей "Берег Девонского моря", который позволяет пользователю "посетить" уникальный природный памятник Ильменский глинт таким, какой он сейчас и каким был порядка 400 млн лет назад. Еще один уровень музея знакомит нас с Новгородским торгом XII века, об этом ТАСС сообщил один из авторов проекта Дмитрий Румянцев.

"Надев шлем виртуальной реальности, можно "прогуляться" по характерным локациям, получить справочную информацию о природе и быте людей, а также понаблюдать реконструкции древней флоры и фауны. И все это - в формате игры, выполняя сюжетные квесты. Изначально цель проекта - популяризация знаний о геологии и региональной истории, прежде всего среди школьников и их учителей. Однако аудитория применения значительно шире - наш продукт может быть интересен туристам, посетителям музеев и просто любителям истории", - отметил Румянцев.

Ильменский глинт - геологический памятник на южном берегу озера Ильмень. Это крутой береговой уступ протяженностью порядка 8-10 км, высота местами достигает 55 м. В эпоху девонского периода, порядка 400 млн лет назад, местность была полностью скрыта под водой. Позже "Девонское море" сжалось до размеров озера. А в обнажившейся породе глинта осталось множество окаменелостей древней морской фауны: трилобитов, аммонитов, брахиопод, гастропод и других. Это и делает глинт уникальным природным объектом.

Назад на 400 млн лет

Виртуальный музей - это VR-приложение с игровым сюжетом и эффектом погружения. Надевая VR-шлем, пользователь попадает на первый уровень - современный Ильменский глинт. "Здесь нас встречает "экскурсовод" - герой новгородских былин Садко. Он выполняет функции навигационного помощника, озвучивает справочную информацию, обеспечивая удобное и информативное погружение пользователя в исторический контекст. Кроме того, он помогает ориентироваться по локациям, делая процесс изучения более интерактивным и доступным", - поясняет Румянцев.

На втором уроне пользователь переносится в XII век и попадает на Новгородский торг. Здесь можно увидеть, как были устроены торговые ряды, кто и чем торговал и как происходила бартерная торговля. "Этот уровень раскрывает базовые принципы обмена товарами и особенности экономических отношений того времени. Пользователь узнает, как проходили торговые операции, в том числе бартерные, без использования денег. Интерактивные элементы позволяют познакомиться с предметами, участвовавшими в торговле, а также с ключевыми аспектами жизни торговцев и ремесленников", - пояснил Румянцев.

В проекте предусмотрено взаимодействие с объектами, что усиливает вовлеченность пользователя. При этом акцент сделан не на сложные квесты, а на получение знаний: основные действия направлены на исследование и знакомство с исторической локацией. Кроме того, аутентичную атмосферу на всех уровнях создает звуковое сопровождение: звуки природы, характерные для берегов Ильменя, древнерусская музыка, звуки торговой площади.

Последний уровень называется "Царство морского царя" - он возвращает пользователя на место, где сейчас расположен Ильменский глинт. "Но теперь мы видим здесь море, как 400 миллионов лет назад, в девонский период. Это время также называется "эпохой рыб" - именно они тогда были доминирующей и самой разнообразной группой позвоночных животных на планете", - добавил Румянцев.

Игрок выполняет задания на изучение древней фауны, а сюжет квеста позволяет раскрыть тайну происхождения Ильменского глинта. Здесь можно увидеть анимированные модели древнейших обитателей Девонского моря, например, аммонита - вымершего моллюска, жившего в морях с девонского до мелового периода, который сейчас известен как окаменевшая раковина. Название происходит от древнеегипетского бога Амона, которого часто изображали с бараньими рогами, так как раковины аммонитов имеют характерную спиралевидную форму, похожую на рога. "Они тут существовали в древнем мире. У нас до сих пор можно найти остатки их чешуи", - добавил Румянцев.

Разработка может использоваться в школах - на уроках географии, биологии, истории, профориентационных, просветительских, развлекательных мероприятиях, при подготовке к ЕГЭ. Также VR-экскурсию можно интегрировать в музейную деятельность или предлагать для личного использования. Виртуальный музей может работать в 3D-режиме на обычном компьютере. "В настоящее время продукт не имеет прямых аналогов с таким уровнем интерактивности и погружения", - отметил Дмитрий Румянцев. Проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям.