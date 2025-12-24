Глава СПЧ: поднимающих руку на учителей школьников надо исключать без разговоров

Это очень важное табу, нельзя нападать на учителя, заявил Валерий Фадеев

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Учеников, поднявших руку на учителя, нужно исключать из школы через решение педсовета. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Напал на учителя - до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета. Это очень важное табу, нельзя нападать на учителя, это один из краеугольных камней жизни цивилизации, этого нельзя нарушать", - сказал Фадеев журналистам.

В сентябре 2025 года "Российская газета" написала о том, как в Екатеринбурге 26-летний учитель после инцидента с восьмиклассником, срывавшим урок, которого он силой потащил к директору школы, был приговорен к полутора годам принудительных работ и выплату школьнику денежной компенсации. После конфликта учитель вынужден был искать новую работу и устроился устанавливать домофоны.