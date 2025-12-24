В карельской больнице нашли перерасход по зарплате в размере более 40 млн рублей

Также учреждение недополучило почти 60 млн рублей по профилактическим мероприятиям

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 декабря. /ТАСС/. Минздрав Карелии взял финансово-экономическую деятельность межрайонной больницы №1 в Костомукше на строгий контроль. Перерасход учреждения по зарплате в 2025 году составил более 40 млн рублей, сообщил заместитель министра Игорь Кижнерман.

"Установлено, что бывшим главным врачом Е. Ю. Шубиным как самостоятельно хозяйствующим субъектом без согласования с министерством было принято локальное положение об оплате труда со значительным необоснованным увеличением стимулирующих выплат работникам, в том числе административно-управленческому персоналу. Это повлекло за собой наслоение проблем, повлиявших негативно на финансовое положение учреждения. Так, в 2025 году перерасход по заработной плате составил более 40 млн рублей. Более 95% расходов учреждения - расходы на оплату труда (при среднем значении по всем учреждениям здравоохранения республики - 75%)", - сказано в комментарии Кижнермана, опубликованном в группе Минздрава Карелии "ВКонтакте".

Кижнерман добавил, что основной источник финансирования больницы - это средства обязательного медицинского страхования. Они поступают только после оказания медицинской помощи пациентам. Одна из причин роста кредиторской задолженности - это недовыполнение плановых объемов медицинской помощи по ОМС. Так, по приоритетному направлению - профилактическим мероприятиям (диспансеризации, углубленной диспансеризации, профосмотрам и т. д) - в этом году недополучено почти 60 млн рублей.

"С учетом невыполнения больницей объемов медицинской помощи по ОМС Минздрав Карелии выделил учреждению более 50 млн рублей на исправление финансовой ситуации, в том числе на компенсацию работникам найма жилья. В 2024 году больница также получила средства на эти цели - более 100 млн рублей. Кроме того, Минздравом Карелии в 2024 году выделены средства, 9 млн рублей, на ремонт компьютерного томографа (замену трубки). Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости технического сопровождения оборудования, эта работа не проводится, поэтому КТ снова вышел из строя", - добавили в министерстве.

Для выхода больницы из сложного экономического состояния Минздрав предусмотрел срочные меры, а также шаги для стабилизации на долгосрочную перспективу. На их реализацию потребуется 1,5-2 года, добавили в министерстве.