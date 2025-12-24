Русский музей открыл детский центр в Мариуполе

В нем будут проводить театрализованные праздники, мастер-классы и семейные акции

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Государственный Русский музей открыл детский центр на базе краеведческого музея Мариуполя ДНР, сообщил глава муниципалитета Антон Кольцов.

"В Мариуполе открылся детский (ресурсный) центр Русского музея. Он заработал на базе краеведческого музея города в помещении бывшей галереи им. А. И. Куинджи. Современное пространство позволяет проводить музейные интерактивные и образовательные программы различной тематики и направленности, дополняет музейную экспозицию и является самодостаточным творческим досуговым центром для юных горожан и их родителей", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в центре будут проводить театрализованные праздники, мастер-классы, семейные акции и мероприятия для работающих с детьми специалистов. Особое внимание - приобщение детей к искусству. Для самых маленьких посетителей доступна музейно-педагогическая программа "Здравствуй, музей", детей постарше через отечественное культурное наследие познакомят с историей и естественно-научными дисциплинами.

В декабре 2024 года при поддержке Минкультуры РФ подобный центр открыли в городском историко-художественном музее Стаханова ЛНР.