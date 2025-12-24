Кабмин утвердил требования к системам наблюдения и биометрии на транспорте

Они должны обеспечивать архивирование видеоданных, передачу информации в централизованные системы мониторинга и устойчивость к сбоям

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило требования к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности, включая системы видеонаблюдения и биометрической идентификации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что такие системы должны соответствовать национальным стандартам - ГОСТ Р и ГОСТ Р ИСО/МЭК. Помимо этого, они должны обеспечивать архивирование видеоданных, передачу информации в централизованные системы мониторинга, а также устойчивость к сбоям.

Для биометрических комплексов установлены пороги точности распознавания личности, требования к скорости обработки данных и защите от подмены, а также параметры качества изображения, включая освещенность и угол съемки.