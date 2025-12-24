Военные США сообщили, что Санта-Клаус пролетел над Россией

Волшебные сани пролетели и над Москвой, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Волшебные сани с упряжкой сказочных оленей Санта-Клауса пролетели над территорией России, в том числе над Москвой. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое на протяжении 68 лет следит за перемещением зимнего волшебника в ночь перед Рождеством (по григорианскому календарю отмечается 25 декабря).

Радары NORAD фиксировали появление волшебных саней на Чукотке, в Сибири, в городах Дальнего Востока, Урала и Поволжья, а также в Индии, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Сербии, странах Африки и Ближнего Востока. По состоянию на 23:25 мск, упряжка сказочных оленей пролетает над Замбией и движется на восток, а Санта-Клаус раздал уже больше 3 млрд подарков.

Наблюдение за санями началось в 04:00 (12:00 по мск). На своем официальном сайте командование каждый год 24 декабря публикует информацию о маршруте Санта-Клауса. NORAD соблюдает эту традицию почти 70 лет, сменив в этой миссии Континентальное командование противовоздушной обороны (CONAD), следившее за рождественским полетом с 1955 года.

Санта-Клаус - распространенный в западной Европе и Северной Америке волшебный персонаж, который дарит подарки детям на Рождество.