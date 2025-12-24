Новогодние елки от Минобороны посетят более 2 тыс. детей и родных участников СВО

Мероприятия пройдут в Центральном академическом Театре Российской армии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. детей и членов семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, из более чем 50 регионов страны посетят новогодние елки Министерства обороны в Центральном академическом Театре Российской армии (ЦАТРА). Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Свыше 2 тыс. детей и членов семей российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, из более чем 50 регионов страны посетят 27 и 28 декабря традиционную елку министра обороны РФ в Центральном академическом театре Российской армии на Суворовской площади", - говорится в сообщении.

Праздничная атмосфера будет встречать гостей еще до начала представления - в фойе их встретят нарядные елки, несколько фотозон - символы четырех времен года, как в сказке "Двенадцать месяцев", премьера которой состоялась в театре 21 декабря.

Перед началом спекталя юных зрителей ждут веселые интермедии у нарядной елки, которая в этом году называется "Новый год на перемотке или Битва со временем". Детям предстоит вместе с магистром Хроносом найти ключи от главных часов Деда Мороза, пояснили в театре.