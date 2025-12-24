ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин проведет заседание Госсовета на тему подготовки кадров для России

На заседании также обсудят перезагрузку системы дополнительного профессионального образования и роль работодателя в развитии кадров
21:00
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня проведет заседание Государственного совета, посвященное вопросам подготовки кадров для российской экономики.

Как сообщала пресс-служба Кремля, особое внимание на мероприятии уделят кадровому прогнозу, развитию технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования. Также в программе - вопрос перезагрузки системы дополнительного профессионального образования и роль работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО.

С докладами выступят губернатор Калужской области, председатель комиссии Госсовета "Кадры" Владислав Шапша; губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета "Технологическое лидерство" Михаил Котюков; губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета "Экономика данных" Андрей Воробьев; президент Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин. Также на заседании выступят заместители председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова. 

