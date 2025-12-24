Работу журналистов в выходные предложили оплачивать в двойном размере

Зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин отметил, что это позволит сократить возможности для злоупотребления правом со стороны работодателей в сфере СМИ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия") просит правительство РФ исключить журналистов из списка профессий, чей труд в выходные и праздники не оплачивается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата.

"Работа штатного корреспондента или редактора на ставке фактически требует постоянного присутствия на рабочем месте и, по сути, не отличается от любой другой работы. При этом работодатели в данной сфере почти всегда избегают дополнительных выплат и предоставления сотрудникам выходных дней, которые положены представителям профессий, не включенных в перечень. <...> Михаил Делягин попросил правительство исключить из перечня более десятка профессий и должностей, связанных с работой средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Делягин пояснил, что по Трудовому кодексу РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, однако такая норма не распространяется на журналистские и творческие профессии, перечень которых утвержден распоряжением правительства РФ.

"Исключение указанных профессий из перечня позволит сократить возможности для злоупотребления правом со стороны работодателей в сфере СМИ, а также пресечь практику прикрытия эксплуатации и принуждения к неоплачиваемому труду", - подчеркнул депутат.