Экс-посол Норвегии в РФ высоко оценил уровень жизни в Москве
Редакция сайта ТАСС
24 декабря, 23:19
СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший посол Норвегии в России Роберт Квиле высоко оценил качество жизни в Москве, отметив хорошее состояние дорог и заполненность ресторанов.
"Дороги и тротуары содержатся в неплохом состоянии, парки хорошо ухожены, а город заполнен отличными ресторанами. Они загружены, так что лучше бронировать столик заранее", - приводит журнал Forsvarets forum слова Квиле.
Экс-посол также прокомментировал автомобильный парк жителей Москвы: "роскошные автомобили, которых мы никогда не видим в Норвегии".