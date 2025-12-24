Экс-посол Норвегии в РФ высоко оценил уровень жизни в Москве

Роберт Квиле отметил хорошее состояние дорог и заполненность ресторанов

СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший посол Норвегии в России Роберт Квиле высоко оценил качество жизни в Москве, отметив хорошее состояние дорог и заполненность ресторанов.

"Дороги и тротуары содержатся в неплохом состоянии, парки хорошо ухожены, а город заполнен отличными ресторанами. Они загружены, так что лучше бронировать столик заранее", - приводит журнал Forsvarets forum слова Квиле.

Экс-посол также прокомментировал автомобильный парк жителей Москвы: "роскошные автомобили, которых мы никогда не видим в Норвегии".