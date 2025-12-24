В ГД просят МВД оценить свободную продажу взрывоопасных фильтров к противогазам

В составе некоторых патронов к противогазам содержатся серная кислота и пероксиды натрия и калия, отметила зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Свободная продажа регенеративных патронов (РП-4) к противогазам, содержащих взрывоопасные вещества, несет угрозу для безопасности детей. Об этом говорится в обращениях, которые первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") направила главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липовому (документы есть в распоряжении ТАСС).

20 декабря в Химках 12-летний мальчик погиб и еще два человека пострадали при взрыве, причиной которого, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с РП-4.

Как отметила депутат, в состав таких патронов к противогазам входят серная кислота и пероксиды натрия и калия, которые при нарушении целостности устройства могу спровоцировать взрыв. При этом, отметила Буцкая, РП-4 свободно продаются в России по цене от 400 рублей без каких-либо ограничений или предупреждений об опасности для жизни и здоровья.

"Прошу Вас проверить указанную информацию и в случае ее подтверждения дать правовую оценку свободной продажи данных устройств", - указано в письме, адресованном Колокольцеву.

В письме на имя главы Роскомнадзора Буцкая просит "провести мониторинг интернет-пространства, включая социальные сети и мессенджеры, на предмет выявления и блокировки ресурсов, групп и каналов, которые рекламируют, распространяют или пропагандируют опасное использование регенеративных патронов и подобных устройств, а также принять меры в пределах компетенции по ограничению доступа к таким сайтам".