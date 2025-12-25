Онковакцина "Энтеромикс" проходит первую фазу клинических испытаний

Специалисты определяют оптимальную дозировку, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России проводит первую фазу клинического исследования онковакцины "Энтеромикс", определяется оптимальная дозировка и переносимость препарата. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"В НМИЦ радиологии Минздрава России идет первое клиническое исследование онколитической вакцины "Энтеромикс". Сейчас проводится первая фаза, когда мы подробно изучаем переносимость и определяем оптимальность дозы. Только после ее завершения и одобрения переходят ко II и III фазам, где оценивается терапевтический эффект на большем количестве пациентов. И только затем препарат может выйти на рынок. Это стандартный, обязательный "международный" путь, ускорить его невозможно без ущерба для безопасности", - сказал он.

Вакцина "Энтеромикс" создана НМИЦ радиологии Минздрава России и Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта. В ходе доклинических испытаний препарат показал высокую эффективность.