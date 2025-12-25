В России разработали новый тест для быстрой диагностики туберкулеза

Результат анализа приходит за 30 минут, а возбудители в мокроте можно обнаружить при их малой концентрации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Разработан новый тест для быстрой диагностики туберкулеза с использованием метода петлевой изотермической амплификации. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для диагностики туберкулеза с использованием метода петлевой изотермической амплификации (LAMP)", - говорится в сообщении.

Среди преимуществ нового теста в ведомстве назвали высокую чувствительность и специфичность, сопоставимые с ПЦР-диагностикой; результат анализа за 30 минут; возможность выявления возбудителей в мокроте при их малой концентрации.

В Роспотребнадзоре напомнили, что своевременная диагностика позволяет начать терапию на ранних стадиях заболевания, обеспечивая благоприятный прогноз и эффективные меры по санации очага инфекции.