В нацпарке Сочи заявили, что не получали акт проверки Генпрокуратуры

У администрации также нет информации о сумме выявленного ущерба, которая ранее фигурировала в СМИ

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура проверяла Сочинский национальный парк наряду с другими особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), подведомственными Минприроды РФ, сообщил ТАСС первый заместитель директора нацпарка Владимир Титов. При этом акт с результатами проверки администрация нацпарка не получала.

Ранее "Известия" сообщали, что Генпрокуратура в ходе проверки Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного заповедника выявила нарушения на сумму более 3 млрд рублей. В публикации отмечалось, что на ООПТ строилась коммерческая инфраструктура и проводилась массовая рубка леса, что создало риски для произрастающих там краснокнижных растений. По данным издания, нарушения были зафиксированы с 2023 года, когда исполняющим обязанности директора нацпарка Сочи стал Сергей Шевелев, возглавляющий Кавказский заповедник с 2002 года.

"Генеральной прокуратурой РФ проводилась проверка в отношении Министерства природных ресурсов и экологии, в рамках которой рассматривалась деятельность ряда подведомственных ООПТ. Официальный акт о результатах указанной проверки в адрес ФГБУ "Сочинский национальный парк" не направлялся", - говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью Титова.

Там также отмечается, что у администрации нацпарка нет информации о сумме ущерба, фигурирующей в СМИ. Руководству парка также неизвестен источник этих сведений.

Сочинский национальный парк был основан в 1983 году, он расположен вдоль побережья Черного моря на территории города-курорта Сочи, на северо-западе Большого Кавказа. Это первый национальный парк в России, он является подведомственным учреждением Минприроды РФ. Его площадь составляет 214 тыс. тыс. га, из которых 94,1% занято горными лесами. Флора включает более 2,2 тыс. видов. Около 30% видов животных и растений являются реликтовыми, 20% - эндемичными, более 20% занесены в списки различных Красных книг.