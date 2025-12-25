На Камчатке реализовали 430 тонн рыбы по сниженной цене

Это способствует повышению уровня потребления рыбы местными жителями, отметил замминистра рыбного хозяйства региона Сергей Названов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Порядка 430 тонн рыбы по льготным ценам реализовано в торговых точках Камчатки в 2025 году в рамках проекта "Рыба Камчатская". Об этом ТАСС сообщил заместитель министра рыбного хозяйства региона Сергей Названов.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что россияне потребляют недостаточно рыбы, не достигая установленных норм. Президент подчеркнул необходимость улучшения логистики с Дальнего Востока, снижения цен для потребителей, развития отрасли и создания условий для постройки новых рыболовных судов.

"В 2025 году на территории Камчатского края в рамках проекта "Рыба Камчатская" реализовано 430 тонн рыбной продукции, значительная часть - по социальной цене, что способствует повышению уровня потребления рыбы жителями Камчатки", - рассказал Названов.

По его словам, по поручению главы региона Владимира Солодова, Минрыбхоз Камчатского края расширяет сеть точек продаж не только в Петропавловске-Камчатском, но и в муниципалитетах.

"Рыба Камчатская" - проект, главная цель которого - реализация рыбы по сниженной социальной цене. По социальной цене можно приобрести как лососевые породы рыб, так и белорыбицу. При этом к реализации рыбной продукции в торговых точках в рамках проекта применен дифференцированный подход - по доступным ценам ниже среднерыночных цен в торговых точках региона для всего населения и социальным ценам для льготных категорий граждан, среди которых - участники СВО.