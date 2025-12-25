В Хабаровском крае приобрели жилье по дальневосточной ипотеке на 123 млрд рублей

Программа предлагает купить недвижимость под 2% годовых

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Кредиты по программе дальневосточной ипотеки в Хабаровском крае с начала ее действия в 2019 году выдали 23,7 тыс. семей на сумму в 123 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В целом по стране самая массовая ипотечная программа с госучастием - это семейная ипотека. А на востоке России первое место у программы "Дальневосточная и арктическая ипотека", предлагающей приобретение жилья под 2% годовых. В 2025 году более 5,4 тыс. семей в Хабаровском крае приобрели жилье по этой программе. Из них 481 педагог, 557 врачей и 2 281 молодая семья.

"За время действия программы с 2019-го по 2025 год 23,7 тыс. семей в регионе приобрели собственное жилье по программе дальневосточной ипотеки на общую сумму 123,3 млрд рублей. При этом каждый год в программе все больше участников", - говорится в сообщении.

В 2024 году, как уточнили ТАСС в региональном правительстве, заключили кредитные договоры на 32 млрд рублей.

По инициативе полпреда президента России Юрия Трутнева и по поручению главы государства действие дальневосточной ипотеки продлевается, ее параметры обновляются, охватывая разные категории дальневосточников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так, в последние годы возможность приобрести жилье на льготных условиях в рамках программы получили медики, педагоги, работники ОПК, работники учреждений здравоохранения, участники специальной военной операции и члены их семей, участники программы "Земский работник культуры", жители сельских поселений, где новое жилье не строится, - теперь они могут покупать квартиры на вторичном рынке.

С декабря этого года право на участие в программе получили многодетные семьи, в которых третий или последующий ребенок рожден не ранее 1 января 2024 года (без учета требования к возрасту заемщика), а также работники государственных и муниципальных образовательных организаций независимо от должности. Также приобрести квартиру на вторичном рынке стало возможно в городах, где не строят многоквартирные дома или их количество не превышает двух домов по данным единой информационной системы жилищного строительства.