SuperJob: время роста зарплат из-за дефицита кадров подошло к концу

Оплата труда врачей, IT-специалистов и квалифицированных рабочих при этом продолжит расти, отмечается в результатах исследования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Время, когда зарплаты росли только из-за дефицита кадров, подошло к концу. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Время, когда зарплаты быстро росли для многих профессий просто из-за дефицита кадров, подошло к концу. Но при этом, несмотря на увеличение числа резюме в 2025 году, реальный дефицит качественных специалистов сохраняется. Просто найти "кого-нибудь" стало чуть проще, а вот закрыть сложную вакансию профи - нет", - говорится в материале.

При этом высокую ценность будут иметь те сотрудники, кто создает или защищает конкурентное преимущество компании, владеющие редкими или критически важными технологиями, а также те, чья работа напрямую влияет на финансовый результат или безопасность бизнеса. Работодатели будут вкладываться в перспективных сотрудников, а не в массовое повышение квалификации, отмечается в материале.

Ожидается, что общий прирост доходов в IT будет на уровне 8-10% к 2026 году, но для стратегически важных специалистов (архитекторов, DevOps, senior-разработчиков, ML-инженеров) - 12-15%. Высокие зарплаты сохранятся для узких ниш IT (программистов Kotlin и Go), их средняя зарплата будет на уровне 350-370 тыс. рублей, из-за их редкости и востребованности. Также высокий уровень оплаты труда будет у специалистов по информационной безопасности, уточняется в исследовании.

Что касается врачей узких специальностей, таких как стоматологи и репродуктологи, их доходы к 2026 году вырастут на 10-12% благодаря стабильному потребительскому спросу. Специалисты по управлению капиталом и рисками также смогут рассчитывать на высокий потенциал заработка, с общим приростом зарплат в 8-10%.

В то же время спрос на квалифицированных рабочих будет смещаться в сторону качества, тут зарплаты опытных специалистов вырастут на 7-10%, несмотря на кадровый дефицит. Что касается инженеров в промышленности и строительстве, их ожидает увеличение заработной платы на 9-12% к 2026 году.