В СФУ планируют запустить цифровые студенческие билеты

Проект будет реализован на основе мессенджера MAX

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Проект цифровых студенческих билетов и зачетных книжек на основе национального мессенджера MAX планируют запустить в Сибирском федеральном университете. Об этом ТАСС сообщил советник ректора университета по вопросам информатизации и связи Павел Аверкин.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Число зарегистрированных пользователей в Max достигло 75 млн.

"Скоро студенты СФУ смогут воспользоваться преимуществами цифрового студенческого билета и электронной зачетки. Их можно будет использовать через мобильное приложение МАХ в различных сервисах университета, и такие билеты не потеряются. Всегда можно достать телефон, показать QR на считыватель и быстро пройти, например, в корпуса университета", - сообщил Аверкин, добавив, что вуз уже начал загружать информацию в национальный мессенджер.

Также в 2026 году для первокурсников университета планируют запустить специальный сервис на платформе MAX, где можно будет узнать, например, всю необходимую информацию для заселения в общежитие.

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.