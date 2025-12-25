Мошенники стали использовать фейковые группы храмов для кражи аккаунтов

В правоохранительных органах призвали граждан быть бдительными и перепроверять информацию, получаемую из неизвестных групп в мессенджерах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мошенники стали использовать фейковые группы православных приходов для кражи аккаунтов и личных данных у граждан. Об этом сообщил ТАСС благочинный жуковского церковного округа Подмосковья иерей Димитрий Денисов.

"Мошенники создали фейковую группу нашего прихода в одном из мессенджеров, где от имени священнослужителей предлагали гражданам написать приходящие им коды для последующей кражи аккаунтов и личных данных с целью их последующего использования в корыстных целях", - сказал Денисов. Он отметил, что служители всех церквей благочиния обязательно информируют прихожан о необходимости быть бдительными, однако попытки мошенничества, по его словам, все же имеют место.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что мошенники действительно стали использовать подобную схему для взлома аккаунтов и получения возможного доступа к персональным данным граждан. "Такой способ достаточно наглядно показывает, что представляют из себя эти люди и что в них нет ничего святого", - отметил собеседник агентства. Он также призвал граждан быть бдительными и перепроверять информацию, получаемую из неизвестных групп в мессенджерах и ни в коем случае не вступать в диалог с преступниками. "Конечной целью их деяний всегда становится кража денег",- предупредил представитель правоохранительных органов.