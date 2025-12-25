В нацпарке Сочи опровергли информацию о продаже нелегальных туров

Первый замдиректора Владимир Титов сообщил, что все турфирмы и гиды работают по правилам, запрещающим коммерческую эксплуатацию

СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Сочинский национальный парк опроверг информацию о продаже нелегальных туров на своей территории, сообщил ТАСС первый заместитель директора нацпарка Владимир Титов. Турфирмы и экскурсоводы здесь работают по нормам, ограничивающим коммерческую эксплуатацию.

Ранее "Известия" сообщали, что Генпрокуратура в ходе проверки Сочинского нацпарка и Кавказского биосферного заповедника выявила нарушения на сумму более 3 млрд рублей. В публикации отмечалось, что, в частности, на особо охраняемой природной территории (ООПТ) сформировалась "серая зона" в сфере допуска на территорию туристических групп. По данным издания, нарушения были зафиксированы с 2023 года, когда исполняющим обязанности директора нацпарка Сочи стал Сергей Шевелев, возглавляющий Кавказский заповедник с 2002 года.

"ФГБУ "Сочинский национальный парк" не занимается продажей туров. <...> Все туристические фирмы, экскурсоводы и инструкторы-проводники, оказывающие услуги, связанные с посещением парка, действуют на равных условиях в рамках утвержденных нормативных актов и под строгим контролем администрации. <...> Претензии отдельных представителей туриндустрии часто связаны с необходимостью неукоснительного соблюдения природоохранных норм, что ограничивает возможность коммерческой эксплуатации наиболее ценных и уязвимых природных комплексов", - говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью Титова.

Там также отмечается, что в нацпарке Сочи для туризма и рекреации доступно свыше 50% территории, ежегодно его посещают свыше 5 млн туристов различных категорий. Физические лица могут попасть на территорию парка только при наличии специального разрешения, для посещения экологических троп необходимо приобрести билет на контрольно-пропускном пункте.

Сочинский национальный парк был основан в 1983 году, он расположен вдоль побережья Черного моря на территории города-курорта Сочи, на северо-западе Большого Кавказа. Это первый национальный парк в России, он является подведомственным учреждением Минприроды РФ. Его площадь составляет около 214 тыс. га, из которых 94,1% занято горными лесами. Флора включает более 2,2 тыс. видов. Около 30% видов животных и растений являются реликтовыми, 20% являются эндемичными, более 20% занесены в списки различных Красных книг.