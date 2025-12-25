В Монголии от границы с РФ построят дорогу для увеличения туристического потока

В 2026 году начнут строительство 180-километровой асфальтированной трассы, сообщили в администрации граничащего с Россией региона Хубсугул

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-БАТОР, 25 декабря. /ТАСС/. Строительство асфальтированной дороги в Монголии от приграничного с РФ контрольно-пропускного пункта (КПП) "Ханх" позволит увеличить турпоток, большую часть которого составляют россияне, и создать маршрут, соединяющий озера Байкал и Хубсугул. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в администрации граничащего с Россией аймака (региона) Хубсугул.

"Ежегодно более 30 тыс. человек, большинство из них россияне, проходят через монголо-российский погранпереход "Ханх - Монды". Отсюда в 2026 году начнется строительство 180-километровой асфальтированной дороги. Она увеличит число путешественников в 2-3 раза и позволит создать туристический маршрут от озера Хубсугул до Байкала", - поделились планами в аймачной администрации.

Ежегодно этот регион посещает более 100 тыс. иностранных туристов, большинство из них россияне. Их привлекает особо охраняемая зона Хубсугула, которое входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО как самое глубокое и крупное пресноводное озеро в Монголии.

Оно считается одним из 17 древнейших озер в мире, его возраст превышает 2 млн лет. В геологическом плане Хубсугул представляет собой пресноводный водоем, его часто называют "младшим братом" Байкала. Из него вытекает только одна река Ангара, а из Хубсугула берет начало река Эгийн-Гол, впадающая в трансграничную реку Селенгу - главный приток Байкала.