Охлобыстин: Донбассу и Новороссии прежде всего нужно документальное кино

Оно позволит "запротоколировать" исторические времена, отметил актер

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Документальное кино предпочтительнее на сегодня для Донбасса и Новороссии, чем художественное. Оно позволит "запротоколировать" исторические времена, сообщил ТАСС российский актер Иван Охлобыстин, который приехал в ДНР с гуманитарной миссией.

"Я считаю, что нужно больше документальных, такого поп-кино, популярных [фильмов], чтобы людей всех запротоколировать, чтобы в истории остались, а художественные - можно потом снимать", - сказал Охлобыстин.

Он добавил, что художественное кино требует определенного уровня осмысления исторических событий - специальной военной операции, борьбы Донбасса и Новороссии. "Надо беречь [память], потому что это все-таки такая земля героев и надо прям очень деликатно относиться, как к эпосу", - заключил собеседник агентства.