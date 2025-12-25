В Китае водитель не мог выйти из авто из-за блокировки системы на 115 км/ч

За четыре часа он безостановочно проехал 490 км на высокой скорости

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Водитель в Китае на четыре часа оказался заложником своего автомобиля, который из-за неисправности круиз-контроля безостановочно проехал 490 км со скоростью 115 км/ч. Тормозная система никак не реагировала на попытки автовладельца замедлить движение, сообщило издание Shine.

Инцидент произошел на скоростной трассе Ланьчжоу - Хайкоу. Дорожная полиция сопроводила неисправное транспортное средство и помогла расчистить дорогу, пока у него не закончилось топливо. Водитель утверждает, что безрезультатно пытался нажимать на тормоз, переключиться на нейтральную передачу, использовать ручной тормоз и отключить круиз-контроль.

Заложник собственного автомобиля заявил, что достиг соглашение с производителем, название которого не разглашается. Водителю полностью вернут деньги за покупку транспортного средства и выплатят финансовую компенсацию.