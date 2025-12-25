Фонд "Орион" и Народный фронт передали подарки детям из Суджи

В ходе торжественной церемонии председатель попечительского совета фонда Ксения Шойгу отметила важность подобных инициатив и поздравила детей с наступающим праздником

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фонд "Орион" совместно с Народным фронтом привезли в Курск 1,5 тыс. новогодних подарков для детей из Суджанского района. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

"Фонд "Орион" совместно с Народным фронтом привез в Курск 1 500 новогодних подарков для детей из Суджи. Под руководством главы Суджанского района Алексея Спиридонова и руководителя регионального исполкома Народного фронта в Курской области Сергея Шумакова подарочные наборы со сладостями и развивающими играми будут доставлены адресатам. 200 учеников Суджанской школы №1 после новогоднего представления получили подарки лично от председателя попечительского совета фонда "Орион" Ксении Шойгу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе торжественной церемонии Шойгу отметила важность подобных инициатив и поздравила детей с наступающим праздником. "Я очень рада, что мы привезли подарки. Я поздравляю вас с Новым годом. Здоровья, здоровья вашим родителям, хорошего настроения. Желаю, чтобы вы получили на этот Новый год то, что хотите!" - сказала Шойгу.

Для воспитанников Суджанской спортивной школы фонд "Орион" привез спортивную экипировку, маты и резиновые жгуты для тренировок.

Кроме того, актер Иван Охлобыстин передаст подарки от фонда 1,5 тыс. детям в ДНР. "У него большая программа, он посетит несколько школ, интернатов. 1 500 подарков он везет туда от фонда "Орион. Также в планах посещение двух ПВР (пункт временного размещения - прим. ТАСС). И не первый раз мы помогаем Центру адаптивной верховой езды и конного спорта", - добавила Шойгу.

В пресс-службе добавили, что в этом году от членов попечительского совета фонда дети Луганской и Донецкой народных республик получили желаемые подарки: телефон, компьютер, ноутбук, мягкие игрушки, электронное пианино. Также актер Сергей Гармаш осуществил мечту двух сестер из Херсонской области: они попросили у Деда Мороза ноутбук и велосипед.