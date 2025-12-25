В Исландии зафиксировали самый теплый канун Рождества за историю метеонаблюдений

На восточном побережье острова было зафиксировано 19,8 градуса

СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. /ТАСС/. Самый теплый канун Рождества за всю историю метеонаблюдений отмечен в Исландии. Метеорологический институт острова зарегистрировал максимальную температуру в 19,7 градуса, сообщает датский телеканал TV2.

При этом исландская теле- и радиокомпания RÚV пишет на, что в Сейдисфьордуре, расположенном на восточном побережье Исландии, было зафиксировано 19,8 градуса. Согласно этим данным, был установлен новый температурный рекорд.

Подобные показатели значительно превосходят погодные ожидания вблизи Полярного круга в середине зимы. Это почти на 10 градусов выше средней температуры для самого теплого месяца на острове - июля (9-15 градусов по Цельсию).

Как прокомментировал метеоролог института Биргир Эрн Хёскульдссон, условия для очень высоких температур были оптимальными, поскольку над Исландией прошла теплая воздушная масса из тропиков. В то же время дует сильный юго-западный ветер. Ожидается, что Рождество в Исландии также будет теплым, но не таким жарким, как его канун.

Самая высокая температура в Исландии была зарегистрирована 2 декабря 2019 года, она составляла 19,7 градуса.