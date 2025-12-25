Медведев в рамках "Елки желаний" исполнит мечты четырех детей

Зампред Совбеза России назвал акцию доброй традицией, которая помогает осуществить мечты детей из разных регионов страны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев исполнит новогодние мечты двух девочек и двух мальчиков в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Кадры опубликованы в канале политика в Max.

Медведев снял с елки открытки с желаниями 12-летнего Ивана из Благовещенска Амурской области, который мечтает о велосипеде, а также 16-летнего Никиты, который хочет получить хоккейный баул. "Сделаем", - пообещал политик.

Также зампред Совбеза снял с новогоднего дерева шарик четырехлетней Вероники. "Маленькая девочка, - с улыбкой отметил Медведев, - мечтает об умной колонке. Наверное в этом возрасте уже можно пользоваться колонками".

Исполнит политик и желание 14-летней Дарьи из Донецка. "Мечтает побывать на съемках фильма. Интересное желание, надо только подобрать хороший, интересный фильм, чтобы остались впечатления на всю жизнь", - указал он.

Вместе с Медведевым шарики с елки снимал глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.

Медведев назвал всероссийскую акцию "Елка желаний" доброй традицией, которая помогает осуществить мечты детей из разных регионов страны. "Многие ребята находятся в непростых жизненных ситуациях. Поэтому в канун Нового года особенно важно поддержать их, помочь им исполнить заветные желания", - написал политик в Max.