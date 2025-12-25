Чекунков исполнит желания трех детей в рамках "Елки желаний"

Так, глава Минвостокразвития пообещал исполнить желание семилетнего Сергея из Ямало-Ненецкого автономного округа, который мечтает побывать в "Экспериментариуме"

Редакция сайта ТАСС

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Министр снял с елки три шара с новогодними мечтами детей.

Так, Чекунков пообещал исполнить желание семилетнего Сергея из Ямало-Ненецкого автономного округа, который мечтает побывать в "Экспериментариуме". "Сережа, отличное желание. Приглашаю тебя в Москву. "Экспериментариум" - это самое лучшее место, чтобы увидеть, как меняется мир. Надеюсь, это вдохновит тебя на будущую карьеру, связанную с интересными высокими технологиями", - сказал он.

Кроме того, министр исполнит мечту 10-летней Эмилии из Московской области, которая хочет музыкальную клавиатуру. "Эмилия, у тебя такое музыкальное имя, и сегодня даже музыка - это сфера, в которой тоже во всем продвигаются новые технологии. Поэтому подарим тебе такую клавиатуру, с помощью которой сможешь создавать самые необыкновенные современные произведения", - добавил Чекунков.

Также глава Минвостокразвития исполнит мечту девятилетнего Тимофея из Луганской Народной Республики, мечтающего о телескопе. "Тимофей, нужно стремиться к звездам. Будешь ближе к звездам, подарим тебе телескоп. Дорогие друзья, ребята, я поздравляю вас с наступающим 2026 годом. Желаем вам отличного настроения, хороших оценок, крепкого здоровья вам и вашим родителям. Пусть все в вашей семье будет прекрасно", - сказал Чекунков.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.