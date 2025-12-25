В освобожденной от ВСУ Великой Новоселке начали прием документов на паспорт РФ

Такая мера делает более удобным получение паспорта и ускоряет последующее оформление мер социальной поддержки, заявили жители

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Прием документов на получение российского гражданства начался в Великой Новоселке на западе ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Сотрудники службы по вопросам миграции МВД по ДНР начали работу по приему документов у жителей Великой Новоселки. Поселок сильно пострадал в ходе боевых действий, однако правоохранители сделали все возможное, чтобы удовлетворить многочисленные просьбы граждан и организовать пункт приема и выдачи документов", - говорится в сообщении.

На опубликованном министерством видео жители отметили, что такая мера делает более удобным получение паспорта и ускоряет последующее оформление мер социальной поддержки. "Это прекрасно. Я приехала, сегодня мне все оформили, мне не надо ехать, никого просить не надо, некоторое время [ждать], когда они приедут, когда сделают. Все на месте - очень хорошо и удобно", - сказала местная жительница Валентина.

Великая Новоселка - административный центр одноименного округа на западе ДНР. Освобожден от ВСУ 27 января.