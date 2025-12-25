Козлов исполнит мечты четырех детей в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в рамках благотворительной акции "Елка желаний" выбрал три новогодних шара с мечтами детей из разных регионов страны.

Так, Григорий из Зеленограда и его сестра мечтают увидеть закулисье передачи "Спокойной ночи, малыши!" "Я уверен, что 100% у него это получится", - сказал Козлов.

Еще один шар принадлежал Самире из Набережных Челнов, которая мечтает об игрушечной железной дороге.

Третье желание - у Никиты из Барнаула, который мечтает о наборе диафильмов.

"Какие все чудесные новогодние желания! Дорогие друзья, хочу пожелать вам в Новый год не стесняться загадывать желания и ставить цели, я уверен, у вас все сбудется и получится. И пускай это происходит не только в Новый год, а все 365 дней в году в вашей жизни", - добавил министр .

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.