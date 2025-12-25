В Таиланде учитель из России попал в изолятор после опозданий на работу

Блогер Светлана Шерстобоева предполагает, что учителя могли задержать в отеле или по пути в Бангкок при проверке документов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Уроженец Амурской области, работавший учителем в Таиланде, попал в полицейский изолятор после того, как его уволили из школы за несколько опозданий. Об этом ТАСС сообщила блогер, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

"С 15 декабря он находится в [изоляторе], это называется полицейский участок Бангламунг. Он работал учителем в школе. С его слов, он опоздал на занятие, и после второго раза его уволили. С момента увольнения в ту же секунду перестает действовать виза, соответственно, его нахождение в королевстве стало нелегальным. Чтобы легализоваться, ему нужно было добраться до ближайшего аэропорта - сейчас все наземные границы закрыты, и он поехал в Бангкок", - сообщила Шерстобоева.

Волонтер нашла россиянина в полицейском участке. Это вся информация, которую он успел ей передать - далее разговор прервал охранник. Шерстобоева предполагает, что учителя могли задержать в отеле или по пути в Бангкок при проверке документов.

Сейчас волонтеры нашли родственников амурчанина. Они должны выйти на консульство РФ в Таиланде, чтобы запросить помощь. В скором времени мужчину должны перевезти из Паттайи в Бангкок в депортационный центр. После этого родственники смогут приобрести билет на самолет для возвращения россиянина на родину.